Le président indien devrait se rendre en République tchèque à l’automne

Pour la première fois depuis plus de vingt ans, le président indien devrait effectuer une visite officielle en République tchèque. Ram Nat Kovind devrait se rendre à Prague à l’automne prochain, d’après une information de l’agence de presse tchèque CTK. L’Inde est une destination prometteuse pour les exportateurs tchèques. Selon la diplomatie tchèque, le deuxième pays le plus le plus peuplé au monde connaît la croissance économique la plus importante, une tendance qui devrait continuer à la hausse dans les années à venir. Cela fait plusieurs années que la diplomatie tchèque s’efforce d’organiser une telle rencontre au plus haut niveau. La dernière visite d’un président indien dans le pays remonte à octobre 2016, sous la présidence de Václav Havel.

Cette année, d’autres visites importantes devraient également avoir lieu : le président français Emmanuel Macron est attendu a priori en mai prochain, mais aussi la présidente croate Kolinda Grabar-Kitarović. La possibilité de la visite d’un haut représentant américain à l’automne est également fréquemment évoquée.