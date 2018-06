Le président devrait nommer le nouveau gouvernement mercredi matin

Le président de la République Miloš Zeman devrait nommer le nouveau gouvernement composé des ministres issus du mouvement ANO et du parti social-démocrate (ČSSD) mercredi 27 juin. Le Premier ministre et leader du mouvement ANO Andrej Babiš l’annoncé dimanche soir, après avoir rencontré le président Zeman et le chef des sociaux-démocrates Jan Hamáček.

Ce lundi, Andrej Babiš doit remettre au président de la République la liste des ministres censés composer la future coalition gouvernementale. Une incertitude règne toujours autour du nom du futur ministre des Affaires étrangères. Candidat du parti social-démocrate, l’eurodéputé Miroslav Poche n’a pas été accepté par le président Zeman. Le parti communiste qui devrait soutenir le prochain gouvernement lors du vote de confiance à la Chambre des députés, prévu pour le 11 juillet, a lui-aussi contesté ce choix.

Leader des sociaux-démocrates, Jan Hamáček a admis qu’il pourrait lui-même diriger, temporairement, la diplomatie tchèque. Une possibilité qui conviendrait à Miloš Zeman.