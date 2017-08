Le président allemand à Prague la semaine prochaine

Le président allemand Frank-Walter Steinmeier effectuera une visite en République tchèque mardi prochain. C’est ce qu’a annoncé son homologue Miloš Zeman ce mercredi, lors de sa rencontre à Prague avec les ambassadeurs tchèques. Il s’agira de la première visite de Frank-Walter Steinmeier depuis son élection à la tête de l’Etat allemand en février dernier.

Cette visite intervient alors que les deux pays célèbrent cette année les 25e et 20e anniversaires des signatures respectivement du Traité de bon voisinage et de coopération entre l’Allemagne et la Tchécoslovaquie et de la Déclaration tchéco-allemande, deux événements marquants dans l’histoire des relations bilatérales.