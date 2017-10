Le Premier ministre va rencontrer la direction et les syndicats de Škoda Auto

Le Premier ministre rencontrera les membres de la direction de Škoda Auto et les représentants des syndicats mercredi suite à la publication d’informations selon lesquelles un déplacement d’une partie de la production du constructeur automobile de République tchèque en Allemagne est envisagé. Bohuslav Sobotka s’intéressera à cette occasion également au développement de la société.

Le chef du gouvernement a indiqué considérer ces informations comme très sérieuses, Škoda, filiale du groupe allemand Volkswagen, étant un des employeurs les plus importants en République tchèque et un pilier de l’industrie et des exportations du pays.