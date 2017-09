Le Premier ministre italien à Prague ce jeudi

Les possibles solutions à ladite crise migratoire, la situation en Libye, le projet de défense européenne, la convergence des niveaux de vie en Europe ou encore la coopération bilatérale : tous ces thèmes sont au menu de la rencontre, ce jeudi à Prague, entre le Premier ministre Bohuslav Sobotka et son homologue italien, Paolo Gentiloni.

L’Italie est l’un des pays européens où arrivent le plus grand nombre de réfugiés. Rome critique régulièrement la République tchèque et les autres pays du groupe de Visegrád (Slovaquie, Pologne, Hongrie) pour leur manque de solidarité, lequel se manifeste notamment, selon les dirigeants italiens, par leur refus de leur accueil via le système des quotas.