Le Premier ministre inquiet par la montée en puissance des partis extrêmistes

Le Premier ministre a exprimé sa déception suite à l’annonce des résultats. Déçu par le faible score réalisé par la social-démocratie, dont il n’est plus le leader, Bohuslav Sobotka l’est aussi par les résultats d’ensemble des élections. Le chef du gouvernement s’est dit inquiet par la montée en puissance des partis extrémistes, et notamment du parti Liberté et démocratie directe (SPD) de Tomio Okamura.

Toujours selon Bohuslav Sobotka, la social-démocratie, qui a obtenu son plus mauvais résultat dans l’histoire de la République tchèque, se doit d’analyser non seulement les raisons de cet échec mais aussi l’augmentation des préférences pour les partis extrémistes, alors que le pays est dans une bonne condition.