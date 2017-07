Le Premier ministre, Bohuslav Sobotka, a envoyé une lettre de condoléances à la veuve du dissident chinois et Prix Nobel de la paix Liu Xiaobo. « Nous sommes vraiment désolés pour la perte de votre mari qui incarnait le courage et les valeurs humaines et qui était inspiré de l'héritage de l’ancien président tchèque Václav Havel », a notamment indiqué le chef du gouvernement. Prisonnier politique en Chine depuis 2009, le poète Liu Xiaobo qui avait consacré sa vie à la défense de la démocratie, de la justice et des droits de l’homme, est décédé à l’âge de 61 ans des suites du cancer du foie. Son décès a été annoncé par les autorités chinoises jeudi.