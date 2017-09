Le porte-parole du président critiqué pour sa comparaison de l'UE avec le Troisième Reich

"Le Reich a décidé que dans notre protectorat nous ne pourrions plus boire de Tuzemák (du rhum tchèque, ndlr) et basta !". Tels sont les propos du porte-parole du chef de l'Etat, Jiří Ovčáček, publiés sur Facebook, qui lui valent d'être dénoncé quasiment unanimement par le monde politique tchèque. Il est question de "honte", "d'extravagance inacceptable" ou encore de "tort" causé à la République tchèque, pour commenter cette comparaison entre l'Union européenne et l'Allemagne nazie. "Tel président, tel porte-parole", a pour sa part écrit sur Twitter le chef du gouvernement Bohuslav Sobotka. Le social-démocrate considère que le président Miloš Zeman dispose avec Jiří Ovčáček d'un "outil pratique" pour "faire parler de lui, insulter ses opposants et diviser la société tchèque."

Il se trouve tout de même un politicien pour défendre le porte-parole en la personne de l'islamophobe Tomio Okamura. Contacté par l'agence de presse ČTK, le politicien d'extrême-droite d'origine coréo-japonaise en profite pour rajouter une couche en estimant que l'Union européenne serait le "Quatrième Reich".