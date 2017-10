Le patronat présente ses recommandations au prochain gouvernement

La Chambre économique de République tchèque, organisation représentant les intérêts du patronat, a publié ce mardi une publication présentant ses recommandations à la future coalition gouvernementale actuellement en négociation. Pour les représentants du patronat, il importe en premier lieu que la République tchèque reste solidement accrochée à l'Union européenne, à l'heure où les partis questionnant l'intégration européenne ou hostile à l'égard de l'UE ont remporté un succès certain aux législatives. "Nous avons une économie tournée vers les exportations et plus de 80 % de nos exportations se font vers l'Union européenne", a indiqué Vladimír Dlouhý, le président de la Chambre économique.

L'organisation patronale a d'autres recommandations plus traditionnelles, comme la réduction de la bureaucratie et des charges administratives pour les entrepreneurs, ou bien l'assouplissement des règles encadrant la venue de travailleurs étrangers, à l'heure où la Tchéquie fait face à un manque de main d'oeuvre. Enfin, elle demande au prochain gouvernement d'accélérer la modernisation des infrastructures de transport du pays.