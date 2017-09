Le palais Černín, siège de la diplomatie tchèque, s’ouvre au public ce vendredi

Le palais Černín, siège du ministère des Affaires étrangères, ouvre, ce vendredi après-midi, ses portes au public. Les visiteurs pourront découvrir les bâtiments historiques et les jardins de la demeure située dans le centre de Prague. Entre 16 et 20 heures, il sera également possible de prendre part aux différents débats et discussions avec des diplomates tchèques.

Cette journée portes ouvertes est organisée à l’occasion de la réunion annuelle des ambassadeurs tchèques à Prague. Un programme musical ainsi que les présentations de différentes organisations gouvernementales et non-gouvernementales auront également lieu dans les jardins du palais.