Le nombre de morts par surdose de drogues dures en Tchéquieest le plus faible en Europe

Les Tchèques consomment plus d’alcool, de cigarettes et de cannabis que la moyenne européenne mais sont moins souvent victimes de surdoses liées aux drogues dures. En 2015, quarante-quatre personnes sont mortes par surdose en République tchèque, soit le chiffre par 100 000 habitants le plus faible dans toute l’Union européenne. Ces données ont été présentées ce mardi par le directeur de l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (EMCDDA), Alexis Goosdeel, et le coordinateur de la lutte anti-drogue, Jindřich Vobořil.

Les utilisateurs de drogues en République tchèque sont aussi moins souvent séropositifs et souffrent moins souvent de l’hépatite C. D’après Alexis Goosdeel, cela est due notamment à l’utilisation des principes de « harm reduction », c’est-à-dire des pratiques visant à réduire les méfaits au niveau de la santé et au niveau socio-économique des toxicomanes, sans diminuer la consommation de drogues.