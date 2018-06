Le nombre de fumeurs en République tchèque continue à baisser

Le nombre de fumeurs en République tchèque a baissé de 3,5 % en l’espace d’un an, entre 2016 et 2017. 25 % de la population continuent à fumer, soit une baisse de 6 points au cours des six dernières années. Par ailleurs, environ 5 % des fumeurs affirment qu’ils ont envie d’arrêter. Tels sont les principaux enseignements qui ressortent de l’enquête menée par l’Office de santé nationale. Les chiffres ont été communiqués ce jeudi.

Selon le ministre de la Santé, Adam Vojtěch, la loi interdisant de fumer dans les lieux publics, et notamment dans les bars et restaurants, qui est entrée en vigueur en mai 2017, a contribué à cette baisse. La tranche d’âge des 15-24 ans reste néanmoins la catégorie de la population comptant le plus grand nombre de fumeurs.