Le nombre de demandeurs d’asile en République tchèque est stable

262 personnes ont déposé une demande d'asile auprès des autorités tchèques au cours des deux premiers mois de cette année. Il s’agit d’un nombre supérieur de 27 à celui de l’année dernière pour la même période. La nationalité la plus représentée parmi les personnes sollicitant une protection de la République tchèque est une nouvelle fois celle des Ukrainiens, avec 76 demandes. Ils sont suivis des ressortissants géorgiens, vietnamiens et russes. Les chiffres ont été dévoilés ce vendredi par le département en charge de l'asile et des migrations du ministère de l'Intérieur.

Pour rappel, 1 450 personnes au total ont déposé une demande d’asile en République tchèque en 2017. A titre de comparaison, l'Allemagne voisine a accepté 186 000 demandeurs d'asile.