Le nombre de billets contrefaits le plus faible depuis 1990

En 2017, la Banque nationale (ČNB) a saisi 2 850 faux billets de banque et fausses pièces de toutes monnaies, ce qui représente une diminution de 22% par rapport à l’année précédente, ainsi que le nombre le plus bas depuis 1990.

Ce sont les billets en couronnes tchèques qui restent les plus falsifiés dans le pays. Le nombre de ceux-ci a baissé de plus de 800 l’année dernière. Au total 1 318 billets contrefaits en couronnes ont été détectés, notamment à Prague, à Brno et à Plzeň, tandis que le nombre de billets falsifiés en euros saisis par la Banque nationale s’est élevé à environ 1 100. 211 faux billets en dollars ont également été saisis, comparé à 30 en 2016.