Le Musée Grévin ferme ses portes à Prague

Ouvert en avril 2014, le musée Grévin à Prague a fermé ses portes mardi en raison des pertes enregistrées, a annoncé la direction de l'établissement. Une fermeture surprise puisque la semaine dernière encore des événements se déroulaient entre les murs du plus célèbre musée de cire. « Malgré des hausses annuelles du nombre de visiteurs et du chiffre d'affaires, ce projet ambitieux n'a pas atteint un budget équilibré en raison de charges d'exploitation élevées », eplique un communiqué sur le site du musée. « Le projet était très ambitieux et déjà l'investissement initial était assez élevé », a indiqué à l'AFP la directrice du marketing du musée de cire, Daniela Pedret, ajoutant que « le nombre de visiteurs se situait à environ 180 000 par an, dont environ 50 % de Tchèques et 50 % de touristes étrangers. »