Trois nouvelles expositions, des espaces intérieurs rénovés et un toit-terrasse offrant une très belle vue sur Prague : c’est de tout cela que pourront profiter, à compter de ce jeudi, les visiteurs du Musée national de l’agriculture. Celui-ci a été inauguré ce mercredi en présence notamment du Premier ministre Bohuslav Sobotka et des ministres de l’Agriculture et de la Culture. Les travaux entrepris l’année dernière visaient entre autres à rendre à l’édifice situé dans le quartier de Letná une apparence proche de celle imaginée par son architecte en 1937. Durant leur durée, le musée est toutefois resté ouvert afin de permettre aux visiteurs d’observer les travaux de transformation.