Le mouvement ANO proposera Radek Vondráček à la présidence de la Chambre des députés

Le mouvement ANO, large vainqueur des récentes législatives, proposera que Radek Vondráček prenne la présidence de la Chambre des députés. Réélu député ce weekend, il en était déjà le vice-président dans la mandature qui vient de s'achever. Des représentants du mouvement ANO et du parti d'extrême-droite SPD se sont mis d'accord sur ce point lundi soir. D'après Tomio Okamura, le président du SPD, le parti d'Andrej Babiš est également disposé à ce que sa formation puisse disposer d'un vice-présidence à la chambre basse du Parlement.

Les discussions entre les deux mouvements ont également porté sur la loi sur l'introduction du référendum, qu'ils entendent faire voter. Le SPD a par ailleurs fait savoir qu'il souhaitait obtenir la présidence du comité parlementaire en charge des questions de sécurité. La formation d'une coalition gouvernementale entre les deux entités a cependant été exclue.

Le parti Liberté et démocratie directe (SPD), formation raciste et "anti-migrants", est arrivé quatrième des élections législatives, recueillant 10,61 % des suffrages et obtenant 22 sièges de députés.