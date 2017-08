Ceux qui ont passé juillet en République tchèque ne seront pas surpris : ce mois a été particulièrement chaud ainsi que le confirme l'Institut hydrométéorologique tchèque ce mercredi. Il se place toutefois seulement à la 17e position des mois de juillet les plus chauds de l'histoire en Tchéquie, depuis 243 ans que les températures sont mesurées. Le centre météorologique de Prague-Klementinum a enregistré une température moyenne de 22° C, ce qui est significativement au-dessus de la moyenne sur le temps long. Le mois de juillet le plus chaud jamais mesuré remonte à l'année 2006, avec une moyenne de 28° C. Le plus frais est bien plus ancien : il date du règne de Ferdinand Ier d'Autriche avec une moyenne de 16,1° C en 1844.