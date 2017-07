Le ministre de l’Agriculture, Marian Jurečka, s’est envolé ce vendredi pour une visite de cinq jours au Ghana et en Ethiopie. Le chrétien-démocrate veut par son voyage soutenir les exportations tchèques de machines agricoles et d’équipement pour les sucreries, a fait savoir le ministère. Marian Jurečka rencontrera notamment ses homologues ghanéen et éthiopien, ainsi que les présidents des deux pays.