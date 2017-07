Le chef de la diplomatie tchèque Lubomír Zaorálek et le ministre en charge de la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne, David Davis, ont discuté, ce mardi à Prague, des priorités tchèques pour les négociations du Brexit. Le ministre tchèque a évoqué à cette occasion la protection des droits des ressortissants tchèques installés en Grande-Bretagne, une bonne relation entre Prague et Londres, ainsi que la question des obligations financières du Royaume-Uni envers les autres pays membres de l’Union européenne. Lubomír Zaorálek a tenu à souligner que la Tchéquie continuait à suivre la stratégie adoptée par les Vingt-Sept : « Nous avons toute confiance en l’équipe de Michel Barnier et en ses capacités de conduire les négociations sur le Brexit », a déclaré le chef de la diplomatie tchèque.