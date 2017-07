Le Britannique David Davis, secrétaire d'État à la sortie de l'Union européenne du Royaume-Uni, sera à Prague mardi pour s'entretenir avec le chef de la diplomatie tchèque Lubomír Zaorálek. C'est ce qu'a fait savoir ce vendredi le ministère des Affaires étrangères. Les deux hommes se rencontreront peu après la fin du deuxième tour des négociations entre Londres et Bruxelles, qui s'est achevé jeudi et qui aura permis d'identifier les nombreuses divergences entre les deux parties. Ils devraient évoquer ces discussions et d'autres sujets relatifs au Brexit. "La République tchèque souhaite fortement conserver avec le Royaume-Uni des relations de la plus haute qualité même après sa sortie de l'EU", écrit le ministère dans son communiqué.