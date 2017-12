Le ministère des Finances et la Banque centrale ne devraient pas recommander l'adoption de l'euro

Le ministère des Finances et la Banque nationale tchèque (ČNB) ne recommandent pas à la Tchéquie de renoncer à la couronne tchèque pour adopter l'euro. C'est ce qu'affirme l'agence de presse ČTK qui rappelle que le gouvernement doit vendredi étudier les rapports des deux institutions sur la comparaison entre l'économie tchèque et celle de l'eurozone et sur le respect des critères de convergence. Ces dernières années, il a toujours été recommandé de ne pas adopter la monnaie unique européenne. Dans sa déclaration de programme adoptée lundi, le gouvernement minoritaire d'Andrej Babiš affirme de surcroît qu'il est opposé à ce changement de monnaie.

La Tchéquie n'a pas de problème concernant les taux d'intérêt à long terme ou la stabilité des prix, malgré une inflation dans la moyenne haute de l'UE. Le pays n'a pas de souci n'ont plus d'ordre budgétaire. Pour ce qui est du critère du taux de change, il s'évaluera quand la couronne tchèque intégrera le mécanisme de taux de change européen.