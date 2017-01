20-01-2017 16:00 | Denisa Tomanová

Plus de 160 anciens signataires de la Charte 77 ont lancé un appel au Premier ministre Bohuslav Sobotka ainsi qu’au reste du gouvernement, pour qu’ils soutiennent de façon officielle les droits de l’homme en Chine. Dans une lettre ouverte adressée au gouvernement et publiée par l’association Post Bellum, les signataires demandent notamment de soutenir le Prix Nobel de la paix Liu Xiaobo, emprisonné en Chine depuis 2009. Par cette lettre, les signataires ont voulu réagir à la déclaration gouvernementale prononcée à l’occasion du 40e anniversaire de la Charte 77, et par laquelle le gouvernement a unanimement adhéré à la tradition du combat de la Charte 77 en faveur des droits de l’homme et des droits civils.