Le ministère des Affaires étrangères déclassifie une partie des archives diplomatiques

Le ministère des Affaires étrangères a déclassifié, sous forme électronique, plus de 40 000 pages de documents des archives diplomatiques. Les textes documentent notamment les activités de la diplomatie tchécoslovaque entre la Première et la Seconde Guerre mondiale et du gouvernement tchécoslovaque exilé à Londres entre 1939 et 1945, ainsi que le fonctionnement du ministère et des ambassades tchécoslovaques jusqu’en 1989.

Grâce à la numérisation des archives, le public peut découvrir par exemple des télégrammes datant de septembre 1938, quelques jours seulement avant la signature des Accords de Munich, dans lesquels les ambassadeurs tchèques à Paris et à Londres expriment leur crainte que la France et le Royaume-Uni permettent à Adolf Hitler d’annexer les régions frontalières de la Tchécoslovaquie. Le plus vieux document date de 1773, a fait savoir Blanka Fajkusová du ministère.