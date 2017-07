Le manuscrit du célèbre roman « Procès » de Franz Kafka est actuellement exposé à Berlin. Il est à voir jusqu’au 28 août prochain dans la salle Martin-Gropius-Bau, au centre de la capitale allemande. L’exposition présente l’original du livre de 171 pages, ainsi que les circonstances de sa création et les différentes traductions et projections des adaptations filmiques d’un des plus grands chefs-d’œuvres de la littérature du XXe siècle.