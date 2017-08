Le magazine Songlines met à l’honneur la musique tchèque

En octobre prochain, un CD de la world music tchèque fera partie de la sélection du prestigieux magazine britannique Songlines. Le magazine est distribué dans une soixantaine de pays. Intitulé « At The Heart Of The Bonfire », l’album sera aussi présenté dans le cadre du plus grand salon dédié aux musiques du monde Womex, organisé du 25 au 29 octobre à Katowice, en Pologne.

L’album a été préparé par l’Institut du théâtre de Prague, la maison de disques Indies Scope et le magazine Songlines. Il réunit seize titres, par exemple les chansons de Jitka Šuranská, Iva Bittová, Ridina Ahmedová, des groupes Jablkoň, Tara Fuki ou Hradišťan.