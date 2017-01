Infos Le long-métrage Rodinný film distingué aux Prix de la critique tchèque

29-01-2017 12:42 | Pierre Meignan

Les Prix de la critique tchèque ont été remis samedi soir au théâtre Archa et c'est le long-métrage Rodinný film (Film familial en français) qui a tiré son épingle du jeu de la 7e édition de cet événement. Cette oeuvre, qui compte une société française parmi ses coproducteurs, a décroché le premier prix de cette cérémonie organisée par l’Association des critiques tchèques de cinéma. Le film, réalisé par le cinéaste slovène Olmu Omerzu, ancien étudiant de la l'école pragoise de cinéma FAMU, a également été distingué du prix du meilleur scénario. Rodinný film raconte l'histoire de deux enfants livrés à eux-mêmes à leur domicile alors que leurs parents sont en vacances à l'étranger.

Patinage de vitesse : Martina Sáblíková remporte son onzième titre sur longues distances en Coupe du monde 29-01-2017 17:33 | Pierre Meignan La patineuse de vitesse Martina Sáblíková a remporté pour la onzième fois de sa carrière la Coupe du monde sur longue distance (3000 et 5000 mètres). Pour ce faire, la Tchèque de 32 ans, triple championne olympique, s'est assurée ce dimanche la seconde place sur 3000 mètres à Berlin, une épreuve remportée par sa grande rivale, la Néerlandaise Ireen Wüst.

Le Tchèque détenu au Soudan condamné à 20 ans d'emprisonnement ; Prague veut sa libération 29-01-2017 17:25 | Pierre Meignan La justice soudanaise a condamné ce dimanche le Tchèque Petr Jašek à une peine de vingt ans d'emprisonnement. Le missionnaire a été reconnu coupable des sept chefs d'accusation portés à son encontre. Khartoum l'accuse notamment d'espionnage, d'avoir porté atteinte à la sûreté de l'Etat ou encore d'avoir financé des mouvements anti-gouvernementaux au Darfour et au Kordofan du Sud. Petr Jašek, arrêté au Soudan à la fin de l'année 2015 avec trois autres personnes, était sur place pour venir en aide aux chrétiens de la région selon la diplomatie tchèque. Les autorités tchèques se disent très mécontentes du verdict prononcé ce dimanche. Le ministre des Affaires étrangères Lubomír Zaorálek estime que la priorité est désormais d'obtenir la libération de M. Jašek et son retour en République tchèque.

Annulation de l'évacuation prévue de l'hôpital pragois IKEM 29-01-2017 13:41 | Pierre Meignan L'évacuation de l’Institut de médecine clinique et expérimentale (IKEM), prévu ce lundi, n'aura finalement pas lieu. L'information a été communiquée ce dimanche par le ministre de la Santé, le social-démocrate Miloslav Ludvík, via le réseau social twitter. L'évacuation d'une centaine de patients avait été décidée vendredi après la découverte d'une fuite dans les circuits d'alimentation en chaleur de l'institution. D'après le ministre, il a finalement été possible de sécuriser l'installation défaillante.

Météo 29-01-2017 13:34 | Pierre Meignan Le ciel est plutôt couvert ce lundi 30 janvier 2017, jour de la fête des Zdeněk. Dans l'après-midi, des chutes de neige sont attendus sur l'ouest de la Bohême qui peuvent localement prendre la forme de pluies verglaçantes. Les températures ne dépassent pas les -1 °C pour les maximales.

Patinage artistique : Javier Fernández sacré champion d'Europe pour la cinquième fois à Ostrava 29-01-2017 13:29 | Pierre Meignan Javier Fernández a confirmé son statut de favori en devenant pour la cinquième fois consécutive champion d'Europe de partinage artistique sur la glace d'Ostrava à l'est de la République tchèque. Premier à l'issue du programme court, l'Espagnol de 25 ans a pourtant chuté et commis quelques erreurs sur le programme libre. Cela ne lui a pas empêché de monter sur la première marche du podium devant les Russes Maksim Kovtun et Mikhail Kolyada. Auteur d'une mauvaise prestation sur le programme libre avec de nombreuses erreurs et deux chutes, le Tchèque Michal Březina, médaillé de bronze en 2013, a chuté de la huitième à la douzième place. Les championnats d'Europe de patinage artistique, organisés en République tchèque pour la première fois depuis dix-huit ans, s'achèvent ce dimanche.

Andrej Babiš va protester contre la loi sur les conflits d'intérêts auprès de Bruxelles 29-01-2017 13:15 | Pierre Meignan Invité sur la châine de télévision privée Prima, le ministre des Finances Andrej Babiš (ANO) a fait savoir qu'il déposerait une plainte auprès de la Commission européenne à propos de la loi sur les conflits d'intérêts. D'après le milliardaire, ce texte de loi, qui le viserait directement et surnommé "Lex Babiš", violerait le droit européen car il limiterait son droit de propriété. "Je vais me battre pour mes droits, car j'ai le droit d'être propriétaire, comme tout citoyen tchèque, j'ai le droit de faire des affaires et de m'impliquer dans les choses publiques", a déclaré celui qui détient le groupe agroalimentaire Agrofert ainsi que plusieurs médias. Récemment, M. Babiš a pourtant indiqué qu'il envisageait de se séparer d'Agrofert en raison de cette loi qu'il juge "anticonstitutionnelle". Ce texte interdit aux ministres d'être les propriétaires de médias et aux entreprises dont ils sont actionnaires à plus de 25% d'obtenir des subventions ou de participer à des commandes publiques.

Les sociaux-démocrates de Bohême du Sud n'accordent pas leur soutien à Bohuslav Sobotka 29-01-2017 13:07 | Pierre Meignan Réunis samedi à Hluboká nad Vltavou à l'occasion de leur congrès régional, les sociaux-démocrates (ČSSD) de Bohême du Sud ont refusé d'accorder leur soutien au premier ministre Bohuslav Sobotka pour qu'il brigue un nouveau mandat à la tête du parti. L'actuel président de la social-démocratie a pourtant obtenu l'appui des douze branches régionales du parti qui se sont précédemment prononcées sur la question. La section de Bohême du Sud a préféré soutenir un autre candidat en la personne de Jeroným Tejc, un des hommes qui avaient tenté de renverser la direction de Bohuslav Sobotka après les législatives de l'automne de 2013. Il reste aux sociaux-démocrates de la région de Moravie-Silésie à désigner leur candidat avant l'élection du président du parti lors de son congrès national organisé en mars prochain.

Météo 28-01-2017 18:11 | Pierre Meignan Tout le monde n'a pas la chance de profiter du soleil ce dimanche, jour de la fête des Zdislava, si tant est qu'elles existent. Les habitants du nord de la Bohême et ceux du sud de la Moravie ont en effet le ciel obscurci par les nuages. Tout le monde doit cependant composer avec des températures toujours faibles qui ne dépassent pas les -2 °C.