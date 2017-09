Le jockey Josef Váňa ne prendra à nouveau pas le départ du Grand Steeple-Chase de Pardubice

Le légendaire jockey tchèque Josef Váňa ne prendra pas le départ de l'édition 2017 du Grand Steeple-Chase de Pardubice. L'octuple vainqueur de cette course d’obstacles, considérées comme l'une des plus difficiles en Europe, l'a annoncé ce mardi dans un entretien accordé sur la station de la Radio publique tchèque Radiožurnál. Josef Váňa estime ne pas être en mesure de se préparer pour l'échéance, prévue le 9 octobre prochain.

A 64 ans, le jockey, qui n'a plus pris le départ de cette course depuis trois ans, n'entend cependant pas mettre un terme à sa carrière. "Si on arrive avec les docteurs à régler mes problèmes, je serais heureux de me remettre en selle, parce que je monte quand même trois chevaux par jour au travail", a-t-il précisé.