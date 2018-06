Le groupe PPF de Petr Kellner acquiert la banque serbe Telenor Banka

Le groupe d'investissement PPF, qui appartient à Petr Kellner, le ressortissant tchèque le plus riche, va devenir propriétaire de 100 % des parts de la banque commerciale serbe Telenor Banka. La transaction est liée à l'acquisition des actifs du groupe de télécommunications norvégien Telenor en Europe centrale et orientale. Pour 2,8 milliards d'euros, PPF a en effet acquis les opérateurs téléphoniques appartenant jusqu'alors à Telenor en Hongrie, en Bulgarie, au Monténégro et en Serbie.

Telenor Banka compte 390 000 clients en Serbie. La transaction doit encore être validée par la Banque centrale serbe et par l'autorité en charge de la concurrence dans le pays.