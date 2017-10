Le Groupe de Visegrád favorable à une accélération du processus d’adhésion des pays des Balkans à l’UE

Réunis à Budapest ce mercredi, les représentants des gouvernements des pays du Groupe de Visegrád (V4 - Tchéquie, Hongrie, Pologne, Slovaquie) ont appelé à une accélération du processus d’élargissement de l’Union européenne aux pays des Balkans de l’Ouest. Selon le chef de la diplomatie hongroise, Péter Szijjártó, Bruxelles devrait entamer les négociations pour une adhésion de l’Albanie et de la Macédoine au plus tard durant le premier trimestre de l’année prochaine. « L’accélération du processus est une garantie de sécurité », a-t-il indiqué. Des représentants des gouvernements bulgares et roumains ont également participé à cette réunion.

Selon le V4, un calendrier fixant un objectif réaliste et accessible pour une intégration à l’UE devrait être établi aussi pour la Bosnie-Herzégovine et le Kosovo, pour l’heure seulement candidats potentiels. Pour leur part, la Serbie et le Monténégro disposent déjà du statut de candidat officiel.