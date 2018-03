Le gouverneur de la Banque nationale s’attend à un ralentissement de la croissance des salaires

Alors que pour la première fois dans l’histoire du pays, le montant du salaire brut mensuel moyen en République tchèque a dépassé la barre des 30 000 couronnes (1 185 euros) lors du quatrième trimestre 2017 (précisément 31 646 couronnes, soit 1 250 euros et une hausse interannuelle de 8 % sans tenir compte de l’inflation), le gouverneur de la Banque nationale tchèque s’attend à un ralentissement de la croissance des salaires à compter de l’année prochaine.

Dans la traditionnelle émission politique du dimanche midi de la Télévision tchèque, Jiří Rusnok a déclaré que le scénario idéal selon lui consisterait à voir les salaires croître au même rythme que le produit intérieur brut réel du pays, à savoir donc aux alentours de 4 %. Pour rappel, une croissance du PIB comprise entre 3 et 4 % est prévue pour 2019. La croissance des salaires est actuellement la plus importante en République tchèque depuis 2008, essentiellement en raison du très faible taux de chômage et de la pénurie de main-d’œuvre.