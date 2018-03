Le gouvernement veut augmenter les retraites des séniors les plus âgés

Le gouvernement en démission a approuvé, mardi, un amendement à la loi qui vise à augmenter les revenus des retraités. A partir de janvier 2019, les pensions de retraite des séniors de plus de 85 ans devraient ainsi augmenter de 1000 couronnes par mois (environ 39 euros). L’amendement doit encore être adopté par le Parlement.

La ministre du Travail Alena Schillerová (ANO) a expliqué cette hausse par le fait que les retraités les plus âgés touchent moins d’argent que autres seniors. En même temps, ils dépensent plus pour les médicaments et les soins médicaux.