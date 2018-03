Le gouvernement soutient le projet social-démocrate d’instauration du référendum populaire

Le gouvernement minoritaire en démission du Premier ministre et leader du mouvement ANO Andrej Babiš a donné son aval au projet de loi sur l’introduction du référendum d’initiative populaire, tel qu’il est proposé par le parti social-démocrate ČSSD.

Comparé aux projets avancés par le parti d’extrême droite SPD et le parti communiste notamment, les sociaux-démocrates ont rendu plus rigoureuses les conditions d’organisation du référendum populaire : la procédure pourrait être mise en œuvre à la demande de 850 000 électeurs et les citoyens ne pourraient pas se prononcer sur une éventuelle sortie de la République tchèque de l’UE ou de l’OTAN.