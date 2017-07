Le gouvernement devrait décider du destin de la porcherie de Lety, située sur le site d’un ancien camp de concentration nazi destiné aux Roms, en Bohême du Sud, d’ici fin août. En septembre prochain l’Etat tchèque pourrait officiellement conclure l’achat du complexe qui est considéré comme une insulte à la mémoire de l’holocauste rom et qui suscite depuis de longues années de nombreuses critiques. D’après le ministre de la Culture, Daniel Herman, le gouvernement commencera à négocier avec le propriétaire de la porcherie, la société AGPI, au cours de cette semaine. Parmi quelque 1300 Roms qui sont passés par ce camp de concentration, plus de 500 ont été transférés à Auschwitz et plus de 300 y ont perdu leur vie.