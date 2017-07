La République tchèque débloquera 24 millions de couronnes (un peu plus de 900 000 euros) afin de soutenir les garde-côtes libyens. Cette nouvelle aide financière a été approuvée ce lundi par le gouvernement, a annoncé le Premier ministre Bohuslav Sobotka sur son compte Twitter. Selon le chef du gouvernement, la République tchèque sera ainsi le plus grand donateur de l’UE. « En augmentant l’aide tchèque à la garde cotière libyenne, nous contribuons à résoudre la situation migratoire dans la région de la Méditerranée », a expliqué Bohuslav Sobotka. Pour le Premier ministre, la République tchèque s’oppose au système de répartition des réfugiés par quotas imposé par la Commission européenne, mais participe activement à la protection des frontières extérieures de l’UE et envoie son soutien aux pays touchés par les migrations illégales.