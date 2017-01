Infos Le gouvernement approuve un plan d’action pour faire face au changement climatique

17-01-2017 11:17 | Denisa Tomanová

Le gouvernement a approuvé ce lundi un plan d’action à propos des mesures à prendre face au changement climatique. Le document stratégique, qui a été préparé par le ministère de l’Environnement, doit aider la République tchèque à mieux faire face aux risques naturels, comme les sécheresses ou les inondations, ainsi qu’à mieux protéger les forêts et les ressources naturelles. Le coût total de ce dispositif, qui sera mis en place d’ici 2020, va s’élever à plus d’un milliard de couronnes, soit plus de 37 millions d’euros.

Tennis - Open d’Australie : deux autres Tchèques passent au second tour 17-01-2017 10:07 | Denisa Tomanová Après Tomáš Berdych et Kristýna Plíšková, deux autres Tchèques sont passés au deuxième tour de l’Open d’Australie. C’est tout d’abord Karolína Plíšková qui s’est imposée face à l’Espagnole Sara Sorribes (6-2, 6-0). Elle affrontera pour une place au troisième tour la Russe Anna Blinkova. Lucie Šafářová a elle aussi battu son adversaire au premier tour, la joueuse de tennis belge Yanina Wickmayer (3-6, 7-6, 6-1). La Tchèque sera prochainement opposée à la numéro deux mondiale, l’Américaine Serena Williams.

Décès à l’âge de 93 ans de l’ancien prisonnier politique et pionnier du scoutisme Jiří Navrátil 17-01-2017 08:58 | Denisa Tomanová Ancien prisonnier politique et scout, Jiří Navrátil, est décédé ce lundi à l’âge de 93 ans. Membre de la résistance à l'occupation allemande, Jiří Navrátil, qui avait également participé à la marche estudiantine protestant contre le Coup de Prague en février 1948, a par la suite été emprisonné par les communistes et envoyé dans des mines d’uranium. Après la Révolution de velours, Jiří Navrátil, qui était membre des scouts depuis les années 1930, a participé à la renaissance du mouvement scout Junák dans les années 1990. En 2002, il a été récompensé par l’Union internationale des scouts de la plus haute distinction.

Météo 16-01-2017 18:01 mis à jour | Denisa Tomanová Très bonne fête à tous les Drahoslav, qui sont à l’honneur du calendrier tchèque ce mardi. Le soleil se montre généreux, car il revient sur l’ensemble du territoire tchèque. Seule la région d’Ostrava, à l’extrême est du pays, reste couverte. Les températures restent stables puisqu’elles oscillent entre - 4 et 0 °C pour les maximales.

Le ministère de l’Intérieur veut faire augmenter les effectifs policiers dans les aéroports tchèques 16-01-2017 18:00 | Denisa Tomanová La sécurité dans les aéroports en République tchèque pourrait être renforcée à l’avenir. D’après un rapport élaboré par le ministère de l’Intérieur, environ 240 policiers supplémentaires pourraient y être déployés dans les deux années à venir. Si le projet, qui doit prochainement être examiné par le gouvernement, est approuvé, le coût de la formation des nouveaux policiers devrait s’élever sur deux ans à près de 116 millions de couronnes, soit près de 4,3 millions d’euros. L’augmentation des effectifs devrait principalement concerner l’aéroport Václav Havel à Prague, avec plus de 200 policiers, puis les aéroports de Pardubice, Brno, Karlovy Vary et Ostrava.

La Cour supérieure de Prague rejette la demande de réouverture du procès du lobbyiste Janoušek 16-01-2017 16:39 | Denisa Tomanová La Cour supérieure de Prague a rejeté la plainte déposée par le lobbyiste Roman Janoušek, contre le jugement du mois d’octobre dernier qui n’autorisait pas la réouverture de son procès. Roman Janoušek, qui a été condamné à quatre ans et demi de prison pour tentative de meurtre, avait demandé la réouverture du procès au mois de juin dernier. La Cour supérieure de Prague vient de statuer qu’il n’existe pas de nouveaux éléments ou preuves susceptibles d’aller à l’encontre du verdict initial. En mars 2012, alors qu’il conduisait en état d’ébriété, après un accrochage en voiture, l’influent lobbyiste Roman Janoušek avait percuté délibérément une femme qui venait à sa rencontre avant de tenter de prendre la fuite.

Le ministre de la Justice opposé au projet d’usage des armes à feu par les citoyens en cas d’attaque terroriste 16-01-2017 15:55 | Denisa Tomanová Le ministre de la Justice, Robert Pelikán, espère que le gouvernement tchèque ne va pas approuver le projet du ministère de l’Intérieur, selon lequel toute personne aurait la possibilité de faire usage d’une arme à feu en cas d’attaque terroriste. Au début de l’année, le ministre de l’Intérieur, Milan Chovanec, a indiqué qu’il avait l’intention de faire élever ce droit d’usage d’une arme à feu au rang de loi constitutionnelle. Toutefois, le ministre de la Justice a fait savoir que ce projet lui semblait « étrange et absurde » et qu’une telle mesure ne devrait être mise en place uniquement lorsque les dispositifs de sécurité pris par l’Etat ont échoué.

La neige continue de compliquer la circulation dans le pays 16-01-2017 14:41 | Denisa Tomanová En raison de nouvelles chutes de neige, la circulation reste compliquée dans le pays et les chauffeurs sont appelés à la prudence sur les routes. La situation reste la plus compliquée dans la ville de Jablonec nad Nisou, dans la région de Liberec, au nord du pays, où plusieurs routes ont été fermées. La route menant de Tanvald à Harrachov, en direction de la Pologne reste fermée aux camions et aux transports de marchandises, à l’exception des bus, de même que la route reliant les villes d’Ostravice et de Bílá, près de Frýdek-Místek, en Moravie-Silésie, et qui est une des principales voies pour la Slovaquie.

Des scientifiques tchèques découvrent des parasites dans du saumon en Alaska 16-01-2017 14:14 | Denisa Tomanová Des scientifiques tchèques du Centre biologique de l’Académie des Sciences, situé à České Budějovice, ont découvert des cestodes dans du saumon en Alaska, soit des types de parasites, qui peuvent aussi infecter l’être humain. Jusqu’à présent, la présence de ce type de parasite n’avait été enregistrée que sur la côte pacifique de l’Asie. D’après le parasitologue et responsable de l’équipe de chercheurs, Roman Kuchta, et qui travaille sur ce sujet depuis 2012, l’être humain peut s’infecter de ce parasite en mangeant du poisson insuffisamment cuit.