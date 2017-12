Le gouvernement a approuvé la suppression de dizaines d’emplois dans les ministères

Le gouvernement a adopté, vendredi, le projet dit de systématisation des ministères, qui prévoit la suppression d’un peu plus de 70 postes et de 14 sections dans les différents ministères et au Bureau du gouvernement à compter du début de l’année prochaine. Ces réductions d’effectifs doivent permettre d’économiser quelque 18 millions de couronnes (un peu plus de 700 000 euros).

Le projet a été présenté par le ministère de l’Intérieur. Il vise à réorganiser le mode de fonctionnement des ministères pour un travail plus effectif. De nouvelles mesures similaires sont prévues pour le mois de mars prochain. Le Premier ministre Andrej Babiš a précisé qu’il ne s’agissait de purges et que ces mesures ne visaient pas les employés des anciennes équipes ministérielles.