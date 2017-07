Le gouvernement a adopté, ce lundi, le plan d’action devant servir à la revitalisation économique de trois régions du pays – la Moravie-Silésie, dans l’est du pays, et les régions d’Ústí nad Labem et de Karlovy Vary, respectivement en Bohême du Nord et de l’Ouest. Cette mesure, qui prévoit des dépenses d’un montant total de 42 milliards de couronnes (1,6 milliards d’euros) durant les trois prochaines années, vise à réduire les écarts de niveau de vie et de développement entre ces trois régions industrielles et le reste du pays, notamment en matière de compétitivité, d’environnement et sociale. Les trois régions concernées ont été frappées par la fermeture progressive des mines de charbon. Selon le Premier ministre Bohuslav Sobotka, il s’agit du premier programme complexe de ce type sur un territoire aussi important dans l’histoire du pays.