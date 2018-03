Le général Petr Pavel décoré de la Legion of Merit à Washington

Le général tchèque Petr Pavel a reçu, jeudi, l’une des plus hautes distinctions militaires américaines, la Legion of Merit, à l’occasion d’une cérémonie organisée à la base Joint Base Myer-Henderson Hall, non loin de Washington, en présence de plus de 250 soldats. La médaille lui a été remise par le chef d'état-major interarmées américain, Joseph Dunford. Président du Comité militaire de l’OTAN depuis juin 2015, Petr Pavel a ainsi été récompensé pour son travail exceptionnel au sein de la direction de l’Alliance atlantique.

La Legion of Merit a été créée en 1942, en tant que première médaille pouvant être décernée aussi bien aux citoyens américains qu’aux étrangers.