Le froid a fait ses premières victimes en République tchèque

La vague de froid installée depuis plusieurs jours sur la République tchèque a probablement fait trois premiers morts en République tchèque : les corps de trois sans-abris ont été retrouvés à Ostrava, en Moravie du Nord. Il s’agit de deux hommes âgés de 34 et 43 ans et d’une femme de 50 ans.

Sur l’ensemble du territoire tchèque, les températures maximales n’ont pas dépassé les -10°C. De nouveaux records de température ont été enregistrés à plusieurs endroits, notamment dans le nord et le nord-ouest du pays, où le thermomètre a affiché -20°C. C’est à Bedřichov, dans les monts Jizerské, en Bohême du Nord, que le mercure est descendu le plus bas avec -24,6° C, a annoncé l’Institut hydrométéorologique tchèque.