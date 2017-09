Le film Bába z ledu représentera la Tchéquie aux Oscars

Le film Bába z ledu (Ice Mother), réalisé par Bohdan Sláma représentera la cinématographie tchèque aux Oscars cette année dans la catégorie du meilleur film en langue étrangère. La sélection a été effectuée par l’Académie tchèque du film et de la télévision (ČFTA), qui a fait ce choix parmi treize longs-métrages, documents et films d’animation. Bába z ledu, une comédie romantique coproduite entre la Tchéquie, la Slovaquie et la France, raconte l'histoire d'une famille sur trois générations. Le film a déjà reçu plusieurs récompenses et notamment le prix du meilleur scénario au festival international de Tribeca à New-York.

L'annonce des neufs films présélectionnés, puis des cinq finalistes qui concourront dans la catégorie du meilleur film étranger, sera faite en janvier par l’Académie américaine des arts et des sciences du cinéma. La cérémonie des Oscars est prévue pour le 4 mars 2018.