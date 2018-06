Le Festival du théâtre européen a ouvert ses portes à Hradec Králové

La 24e édition du Festival international des Théâtres des régions d’Europe a débuté ce samedi à Hradec Králové, en Bohême de l’Est.

Le plus important festival du genre en République tchèque propose, jusqu’au 29 juin prochain, près de 300 représentations des troupes tchèques et étrangères, dont des spectacles de rue, des spectacles de marionnettes et des concerts. Fréquenté, chaque année par plusieurs dizaines de milliers de spectateurs, le festival propose aussi un programme « Open Air » qui se tient dans une quinzaine d’endroits différents du centre-ville.

L’édition 2018 du festival accueille, entre autres, la compagnie française Des fourmis dans la Lanterne ou encore l’ensemble de danse belge Mossoux-Bonté qui arrive à Hradec Králové avec son spectacle intitulé Whispers.