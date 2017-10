Un nombre record de 304 créateurs, de studios et d’écoles artistiques participent au festival Designblok qui se tient à compter de ce jeudi et jusqu’au 30 octobre prochain au Parc des expositions (Výstaviště) à Prague.

Le plus ancien et le plus important rendez-vous consacré au design en République tchèque propose une exposition, une vingtaine de défilés de mode et plusieurs dizaines d’installations qui sont toutes consacrées au design culinaire et à l’alimentation.