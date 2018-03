Le festival des droits de l’Homme One World récompense une blogueuse vietnamienne

La projection du documentaire « The Clearners » (Les nettoyeurs) du réalisateur Moritz Riesewieck, sur les gens chargés de contrôler et d’éliminer des messages sur les réseaux sociaux, ouvre, ce lundi soir, à Prague, la XXe édition du festival du film sur les droits de l’Homme One World (Jeden svět). L’un des principaux événements du genre dans le monde propose, jusqu’au 14 mars prochain, 128 films d’une cinquantaine de pays. Une centaine d’invités sont attendus dans la capitale tchèque. A partir de la mi-mars, le festival se déplacera dans les régions tchèques.

Ce lundi, le festival One World décerne le prix des droits de l’Homme à la blogueuse vietnamienne Pham Doan Trang, pour son action en faveur de la démocratie au Viêtnam.