Le festival « Nultý bod » (« Point zéro »), dont l’objectif est de présenter aux spectateurs tchèques de nouvelles formes du théâtre expérimental, ainsi que les nouvelles tendances du théâtre européen et de la danse contemporaine, a démarré ce lundi soir à Prague, avec le spectacle Portraits in Motion de l’artiste allemand Volker Gerling. Jusqu’à dimanche prochain, l’événement proposera de découvrir des artistes tchèques, allemands, espagnols, portugais, grecs et russes. Cette neuvième édition ne se déroulera plus seulement au Théâtre de Celetná à Prague, mais aussi devant la villa du comédien Jan Werich, sur la presqu’île de Kampa, ou encore sur la place Václav Havel, près du Théâtre national.