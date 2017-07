La présentation du livre « Antonín Kalina » d’Aneta Chytková et un spectacle de danse de l’ensemble Yocheved ont inauguré, ce lundi à Třebíč, dans la région de Vysočina, la quatorzième édition du festival de la culture juive Šamajim. L’événement qui s’achèvera le 29 juillet prochain, est cette année dédiée au sauveur d’enfants juifs et détenteur du titre « Juste parmi les nations », Antonín Kalina. Différents concerts, expositions, conférences, spectacles et projections sont au programme du festival organisé dans le quartier juif de Třebíč, un site classé au patrimoine mondial de l’UNESCO.