Le dossier relatif au procès Slánský absent des Archives nationales

Les Archives nationales ne possèdent pas le dossier judiciaire relatif au procès Slánský et de ses co-accusés de 1952. Une information de l’archiviste Alena Šimánková. Selon elle, le dossier qui se trouvait jusque dans les années 1990 au tribunal régional de Prague n’a ensuite jamais été transféré aux Archives nationales. La récente découverte de matériel audiovisuel sur le plus grand procès politique des années 1950 dans la Tchécoslovaquie communiste pourrait donc de ce fait s’avérer encore plus importante et précieuse.

Les historiens estiment que ces films relatifs au procès pourraient être classés sur la liste du patrimoine national, comme c’est le cas du film concernant le procès de Milada Horáková, une autre condamnée à mort dans le cadre de ces grands procès politiques.