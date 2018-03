Le documentaire suédois The Deminer sacré meilleur film de la 20e édition du festival One World

C'est le documentaire suédois The Deminer des réalisateurs Hogir Hirori et Shinwar Kamal qui, mercredi soir, sacré meilleur film de la 20e édition du festival du film sur les droits de l'Homme One World. Le film est un portrait d'un Irakien, Fakhir Berwari, qui a dédié sa vie à l'élimination de toutes les sortes d'explosifs, au risque de sa vie. Le prix du meilleur réalisateur a été atttribué à Talal Derki, auteur du film Of Fathers and Sons, qui est une sorte d'étude unique de la radicalisation islamiste d'enfant. La section tchèque a récompensé le documentaire Non-Parent de Jana Poctova qui examine le large spectre des possibilités de ne pas être parent.

Né de l'action humanitaire de l'ONG People In Need, afin de familiariser le grand public avec les thématiques des droits de l'Homme, le festival One World est un des plus importants du genre dans le monde. Une sélection de films de l'édition de cette année sera présentée à Bruxelles du 23 avril au 3 mai prochain.