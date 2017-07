Le cybermarché Rohlik.cz envisage de se développer en Allemagne ainsi que dans d'autres pays d'Europe occidentale et centrale. Le volume de son chiffre d'affaires augmente actuellement chaque mois de 10 à 20% et il devrait atteindre au moins 2 milliards de couronnes cette année, quelque 76 millions d'euros. C'est ce qu'a indiqué le fondateur de cette entreprise, Tomáš Čupr, également responsable des sociétés DameJidlo.cz et Slevomatu.cz, dans un entretien accordé à l'agence de presse ČTK. Rohlik.cz a récemment été impliqué dans une affaire de travail illégal. Comme une première fois l'an passé, un contrôle de police a permis de constater en mars dernier que l'entreprise employait illégalement plusieurs dizaines de personnes, essentiellement des ressortissants ukrainiens sans permis de travail.