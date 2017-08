Le cinéma tchèque sera représenté aux festivals de Venise et de Toronto

Le cinéma tchèque sera bien représenté au festival de Venise, qui débute à la fin de ce mois d'août, et à celui de Toronto, en septembre. Dans un communiqué, Hedvika Petrželková, du Centre du film tchèque, indique que la version restaurée de L'As de pique, l'un des films marquants de la Nouvelle Vague des années 1960, réalisé par Miloš Forman, sera projeté à la Mostra de Venise. On pourra aussi y découvrir des projets en cours, et notamment Až přijde válka (Quand vient la guerre), du documentariste Jan Gebert.

A Toronto, les festivaliers pourront découvrir le long-métrage Nina, le second du cinéaste slovaque Juraj Lehotský, coproduit en République tchèque. Le film d'ouverture sera Borg/McEnroe, une oeuvre qui met en scène la rivalité entre les deux joueurs de tennis et qui bénéficie aussi de l'aide d'un producteur tchèque, en l’occurrence la société Sirena Film. Il a en partie été tourné en République tchèque, aux courts de tennis de l'île de Štvanice à Prague.